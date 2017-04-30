"Ночные волки" возложили цветы на кладбище советских солдат в Варшаве

ВАРШАВА，30 апр — РИА Новости. Мотоциклисты из байкерского клуба "Ночные волки" в воскресенье возложили цветы на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве, передаёт корреспондент РИА Новости.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь. Далее маршрут лежит через города Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден и Берлин. В воскресенье колонна мотоциклистов прибыла в Польшу.

На мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры, где похоронены советские солдаты, освобождавшие Польшу, приехали несколько десятков мотоциклистов. Они возложили цветы к памятнику в центре кладбища. Мотоциклисты путешествуют под флагами России, Польши, Словакии, Германии и других стран.

Руководитель польского отделения "Ночных Волков" Дариуш Качмарчик заявил журналистам, что этот мотопробег "должен показать всем… почтение памяти тех, кто погиб за свободную Россию, за свободную Польшу".

Ранее "Ночные волки" возложили цветы к Могиле неизвестного солдата. До этого в Белоруссии "Ночные волки" посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и вместе с представителями генерального консульства РФ возложили цветы к Вечному огню. Затем они отправились на белорусско-польскую границу.

Этот мотопробег стал третьим по счету. Ранее польские пограничники отказывались пропускать его участников "из соображений безопасности". Однако единичным мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и добраться до Берлина.

После Варшавы "Ночные волки" направятся во Вроцлав, Освенцим, Будапешт, Братиславу, Брно и Прагу. Конечной точкой мотопробега является Берлин.