Российские байкеры из клуба "Ночные волки" прибыли в Польшу

ВАРШАВА, 30 апр — РИА Новости. Байкеры из российского клуба "Ночные волки" прибыли в Польшу, сообщил РИА Новости представитель польского отделения клуба.
"Через границу на территорию Польши успешно проследовала наша колонна. Из-за пристального внимания к пробегу польских властей, в колонне были только граждане Евросоюза", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время "Ночные волки" направляются в Варшаву, где возложат цветы к могиле Неизвестного солдата и мемориальное военное кладбище， где похоронены советские солдаты, освобождавшие Польшу.
До этого в Белоруссии "Ночные волки" посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и вместе с представителями генерального консульства РФ возложили цветы к Вечному огню. Затем они отправились на белорусско-польскую границу.
Этот мотопробег стал третьим по счету. Ранее польские пограничники отказывались пропускать его участников "из соображений безопасности". Однако единичным мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и добраться до Берлина.