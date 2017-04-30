Российские байкеры из клуба "Ночные волки" прибыли в Польшу

Георгиевская ленточка на мотоцикле одного из участников российского мотоклуба Ночные волки. Архивное фото

Георгиевская ленточка на мотоцикле одного из участников российского мотоклуба Ночные волки. Архивное фото

ВАРШАВА, 30 апр — РИА Новости. Байкеры из российского клуба "Ночные волки" прибыли в Польшу, сообщил РИА Новости представитель польского отделения клуба.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в московском районе Нижние Мневники. Байкеры уже проехали Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь. Далее маршрут лежит через города Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден и Берлин.

"Через границу на территорию Польши успешно проследовала наша колонна. Из-за пристального внимания к пробегу польских властей, в колонне были только граждане Евросоюза", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время "Ночные волки" направляются в Варшаву, где возложат цветы к могиле Неизвестного солдата и мемориальное военное кладбище， где похоронены советские солдаты, освобождавшие Польшу.

До этого в Белоруссии "Ночные волки" посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и вместе с представителями генерального консульства РФ возложили цветы к Вечному огню. Затем они отправились на белорусско-польскую границу.

Этот мотопробег стал третьим по счету. Ранее польские пограничники отказывались пропускать его участников "из соображений безопасности". Однако единичным мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и добраться до Берлина.