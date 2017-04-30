Экспедиция нашла место затопления минного заградителя "Прут" у Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Экспедиция установила точное местонахождение на дне у берегов Севастополя русского минного заградителя "Прут", экипаж которого в годы первой мировой войны открыл кингстоны и затопил корабль, чтобы не сдаться германо-турецкому крейсеру "Goeben", сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский.

В ходе Первой мировой войны Турция выступила против России на стороне Германии, немецкие крейсеры "Goeben" и "Breslau" под турецким флагом в конце 1914 года подошли к Севастополю и обстреляли город. Тогда же большой немецкий крейсер "Goeben" столкнулся у Севастополя с русским минным заградителем "Прут", после чего 29 октября 1914 года завязался бой, рассказал участник экспедиции Виктор Лебединский.

"Немецкий крейсер намного превосходил "Прут" размерами, броней и вооружением (150-миллимитровые орудия против 47-миллиметровых пушек на "Пруте"). Это был один из крейсеров-рейдеров, который мог действовать без эскадры. В результате "Goeben" приказал экипажу "Прута" сдаться, в ответ минный заградитель начал отстреливаться и пытаться уйти к Севастополю", — рассказал Лебединский.

© Фото : предоставлены Виктором Лебединским Затопленный корабль "Прут" © Фото : предоставлены Виктором Лебединским Затопленный корабль "Прут"

Понимая, что уйти от немецкого крейсера и еще двух турецких миноносцев "Samsun" и "Tashos" не удастся, моряки поврежденного в ходе боя корабля открыли кингстоны и взорвали днище, чтобы затопить его и не сдать врагу. Часть экипажа успела высадиться на шлюпки, но около 50 человек погибло, в том числе корабельный священник отец Антоний. Священник уступил свое место в шлюпке матросу и остался на тонущем корабле, рассказал Лебединский.

"Силами Севастопольского отделения РГО и Института востоковедения РАН локализовано место гибели минного заградителя "Прут", который за аналогичный подвиг еще называют "Черноморским Варягом". В мае планируется выход на это место, запланировано обследование корабля глубоководными аппаратами. Кроме того, настоятель храма на братском кладбище отец Георгий отслужит молебен и панихиду по погибшим, будет возложение венков", — сообщил Лебединский.

© Фото : предоставлены Виктором Лебединским Затопленный корабль "Прут" © Фото : предоставлены Виктором Лебединским Затопленный корабль "Прут"

Затонувший корабль находится на глубине 108 метров, экспедиция планирует по возможности поднять экспонаты с корабля для размещения их в музее ЧФ в Севастополе, а месту гибели корабля придать статус воинского захоронения с последующей его регистрацией. Выход на место, где находится затопленный "Черноморский Варяг", планируется ко Дню Черноморского флота, который отмечается 13 мая.

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