В Москве из-за демонстраций 1 мая перекроют несколько улиц

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Движение на нескольких столичных улицах перекроют 1 мая для проведения в Москве демонстраций, сообщили в информационном центре транспортного комплекса города в воскресенье.

Так, с 11.00 до 15.00 движение перекроют на Калужской площади, улицах Большой Якиманке, Большой Полянке, Моховой, Малом и Большом Каменных мостах, Охотном ряду и Театральной площади.

С 13.00 до 14.40 автомобилисты не смогут проехать на участках по улице Заморенова и Трехгорный Вал, а с 13.00 до 15.00 дорога будет перекрыта на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Запускать движение будут по мере прохождения колонн на демонстрациях, отмечается в сообщении.

Ранее руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников сообщил РИА Новости, что мэрия Москвы одобрила проведение в столице как минимум пяти демонстраций 1 мая, в том числе Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).