В Москве из-за демонстраций 1 мая перекроют несколько улиц

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Движение на нескольких столичных улицах перекроют 1 мая для проведения в Москве демонстраций, сообщили в информационном центре транспортного комплекса города в воскресенье.
С 13.00 до 14.40 автомобилисты не смогут проехать на участках по улице Заморенова и Трехгорный Вал, а с 13.00 до 15.00 дорога будет перекрыта на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.
Запускать движение будут по мере прохождения колонн на демонстрациях, отмечается в сообщении.
Ранее руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников сообщил РИА Новости, что мэрия Москвы одобрила проведение в столице как минимум пяти демонстраций 1 мая, в том числе Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).