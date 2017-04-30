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Общество

МЧС рекомендует строго соблюдать правила поведения на воде в праздники

10:3630.04.2017
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© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТабличка с надписью Купаться запрещено на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фотоТабличка с надписью Купаться запрещено на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Подавляющее число несчастных случаев на водных объектах, особенно в праздничные дни, связано с грубейшими нарушениями правил безопасного поведения, основную их часть составляет купание в состоянии алкогольного опьянения, сообщает МЧС России.

Владимир Пучков. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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"С наступлением теплого времени резко возрастает приток отдыхающих к воде и, соответственно, увеличивается количество несчастных случаев, даже, казалось бы, на самых безопасных мелких городских водоемах", — говорится в рекомендациях ведомства.

По оценке спасателей, основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения (70%) и купание в запрещенных местах (95%). Как правило, эти причины сопутствуют друг другу.

"Каждый может оказаться в ситуации, когда исключительно от его умелых действий будет зависеть его жизнь и жизнь рядом находящегося человека. Поэтому полезно вспомнить основные правила безопасного поведения на водоемах и способы помощи утопающим, твердо сознавая при этом, что на воде несравненно легче предупредить несчастье, чем ликвидировать чрезвычайную ситуацию", — сообщают спасатели.

Купаться необходимо только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая можно получить специализированную помощь спасателя. Непроверенный водоем — водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно — все это может привести к травме, а ныряние — к гибели.

"Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, это основная причина гибели людей на воде. Не подплывайте к близко идущим (стоящим на якоре у причалов) судам, катерам, лодкам и плотам, не ныряйте под них — это опасно для жизни. Вас может затянуть под днище, винты, ударить бортом, захлестнуть волной", — рекомендует МЧС.

Дежурная часть отдела внутренних дел. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Следует также строго соблюдать правила пользования лодками и другими плавательными средствами: не перегружать их, не раскачивать, не прыгать с них в воду. При необходимости залезть в лодку, делать это надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее. Надо всегда помнить, что кто-то из находящихся в лодке может не уметь плавать.

"Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами и досками, особенно при неумении плавать. Даже слабый ветер способен унести их далеко от берега. Если не умеете плавать, то следует заходить в воду только по пояс. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв — это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель", — советуют спасатели.

Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже +18 градусов Цельсия, а воздуха +20 градусов. Купаться подряд можно не более 3-5 раз по 10-15 минут. Не рекомендуется купаться после еды раньше, чем через 1,5-2 часа. Купание детей должно проходить только под контролем взрослых, говорится в сообщении.

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