МЧС подготовило проект о помощи пострадавшим от лесных пожаров

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. МЧС России подготовило проект распоряжения правительства РФ о выделении почти 143 миллионов рублей Бурятии и Иркутской области, пострадавшим от пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Он уточнил, что из этих средств правительству Бурятии планируется выделить более 38 миллионов рублей, в том числе на выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций за утрату имущества. Почти 105 миллионов рублей планируется направить правительству Иркутской области. Эти средства также предназначены для выплат единовременной материальной помощи, компенсаций за утраченное имущество, а также на содержание пунктов временного размещения и питание эвакуированных граждан.
Как сообщил ранее глава МЧС России, на месте проконтролировавший работы по оказанию всесторонней адресной помощи пострадавшим от пожаров жителям Иркутской области и Бурятии, каждому из них будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсация за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.