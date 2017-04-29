От балета до хип-хопа: выберите самый красивый танец

Ежегодно 29 апреля отмечается Международный день танца. Этот праздник был создан ЮНЕСКО, чтобы показать, что язык движений может объединять людей из разных стран во имя дружбы и мира. Редакция РИА Новости выбрала несколько известных танцевальных направлений — проголосуйте за то, которое вам больше всего понравится, нажав на стрелку слева от видео.