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Общество

Второй день режима ЧС в Сибири: ситуация сложная, но жителям окажут помощь

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20:3229.04.2017
(обновлено: 20:42 29.04.2017)
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© РИА Новости . Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров. Архивное фотоСотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков проконтролировал борьбу с пожарами в Бурятии и Иркутской области, встретился с жителями поселков, в которых сгорели дома, и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Режим ЧС сохраняется во всех регионах Сибири. МЧС усилило группировку для тушения пожаров, также для помощи привлечена группировка министерства обороны.

Все пострадавшие получат помощь

Оперативная группа МЧС во главе с министром Владимиром Пучковым в субботу проконтролировала борьбу с пожарами в Бурятии и Иркутской области. Позже президент России Владимир Путин выслушал доклад главы МЧС и поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим.

Пожары в Бурятии. Архивное фото
© РИА Новости . Анна Огородник
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Минобороны привлекло 26 тысяч военных к тушению пожаров в Сибири
Путин также переговорил по телефону с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Цыденовым и поручил им организовать все необходимое для обеспечения временным жильем людей, лишившихся крова, оказывать в случае необходимости медицинскую помощь, а также весь необходимый набор социальных услуг.

Все пострадавшие от пожаров в Сибири получат материальную помощь и компенсацию за утраченное имущество из резервного фонда правительства РФ, сообщил Пучков. Он пообещал, что решать будут сами жители – либо жилье будет восстановлено в том же месте, либо будут рассмотрены другие варианты. Он пояснил, что каждой пострадавшей семье будет предложен вариант жилья с учетом их пожеланий.

Пучков также поставил задачу как можно быстрей оказать помощь в оформлении документов тем, кто постоянно проживал в сгоревших домах, но не был там прописан, чтобы они смогли получить все положенные выплаты.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим от природных пожаров в Сибирском федеральном округе и ликвидации возгораний.

Президентский полпред в Сибири Сергей Меняйло на совместном заседании федеральных и региональных структур по ЧС поручил обеспечить комфортные условия проживания пострадавшим от пожаров и оперативно организовать выплату компенсаций. Меняйло также отметил, что решения, принимаемые комиссиями по чрезвычайным ситуациям, обязательны к исполнению, а глава каждого из регионов округа должен держать на постоянном контроле ситуацию с природными пожарами.

Жилье для жителей Черемушек

Глава МЧС раскритиковал чиновников Роспотребнадзора Бурятии за то, что они до сих пор не обеспечили нормальными условиями проживания жителей поселка Черемушки, оставшихся без жилья в результате пожара.

"Многие из них находятся у родственников. Так нельзя относиться к людям. Обеспечьте достойные условия для людей, которые остались без крова", — сказал министр на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, обращаясь к руководителю республиканского Роспотребнадзора. Он подчеркнул, что каждый должен получить комфортное проживание, уютные комнаты, питание, медицинскую поддержку и помощь психологов.

Транспортный самолет ИЛ-76. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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Минобороны направило в Приангарье самолеты Ил-76 для тушения пожаров
Также Минсоцзащиты Бурятии объявило о сборе вещей и предметов первой необходимости для пострадавших жителей Черемушек.

Пучков два года назад уже бывал в поселке Черемушки, которому угрожал лесной пожар. Тогда его удалось отстоять полностью. В этот раз, по словам местных жителей, пожар пришел не со стороны леса, а со стороны озера.

Как рассказала глава сельского поселения Гремячинское Оксана Тришкина, есть свидетели, которые видели, как один из рыбаков кинул в траву что-то типа окурка. По словам Тришкиной, в это время был шквальный ветер, по траве пожар моментально перекинулся на дома. Сгорело 21 строение, без крова остались 35 человек. В поселке до сих пор работают пожарные, которые проливают водой пепелища.

Полиция уже задержала подозреваемого. Следственный комитет России в субботу возбудил уголовное дело против главы сельского поселения Оксаны Тришкиной, которая подозревается в халатности. По предварительным данным СК, сумма ущерба местным жителям превысила 7,5 миллиона рублей. Как отмечает следствие, глава сельского поселения не приняла достаточных мер по обеспечению пожарной безопасности населенного пункта.

Помощь жителям Бубновки

После Бурятии глава МЧС посетил Иркутскую область, где встретился с пострадавшими от пожара жителями поселка Бубновка. Пучков пообещал, что выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций пострадавшим от пожара жителям начнутся уже на следующей неделе.

Лесные пожары. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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МЧС усиливает группировку по тушению пожаров в Сибири
Министр сообщил, что принято решение о выплате материальной единовременной помощи в 10 тысяч рублей и компенсации за утраченное имущество в 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ. Он поставил задачу уже завтра завершить подготовку списков пострадавших и начать оформление всех необходимых документов на компенсации.

Пучков также пообещал, что новое жилье для жителей Бубновки будет построено до 30 сентября этого года. Он подчеркнул, что каждая семья будет принимать решение самостоятельно по варианту будущего жилья. "Также мы будем решать, что делать с оставшимися в поселке домами", — сообщил глава МЧС.

Пресс-служба правительства региона в субботу сообщила, что пострадавшим жителям Бубновки будет выделено по 125 кубометров древесины для строительства нового жилья.

В поселке Бубновка сгорело 59 домов из 86. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор: загорелся жилой дом, из-за шквалистого ветра огонь перекинулся на соседние строения.

Ситуация сложная, прогноз неблагоприятный

Глава МЧС Владимир Пучков после посещения Бурятии и Иркутской области назвал ситуацию с пожарами в Сибири сложной и сообщил, что ежедневно возникают десятки новых точек, поэтому пожарно-спасательным подразделениям поставлена задача тушить возгорания, пока их площади незначительны.

Пожарный работает на месте происшествия. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Жилье для жителей Бубновки, где сгорели дома, подготовят до 30 сентября
Пучков также сообщил, что МЧС усиливает группировку по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов в Сибири. По его словам, прогноз погоды на праздничные дни неблагоприятный. Режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибирского федерального округа был введен накануне, 28 апреля.

В Иркутскую область дополнительно прибыл самолет Ил-76, который способен за раз вылить на очаг пожара 42 тонны воды, а также самолет-амфибия Бе-200ЧС. Усилена и группировка, которая защищает от пожаров отдаленные населенные пункты и социальную инфраструктуру.

По словам Пучкова, в период действия особого противопожарного режима запрещено сжигание мусора, травы, порубочных остатков, выполнение ограничений поставлено под жесткий контроль. "Это дает свои плоды. Но в отдельных местах, а мы это уже видели в Бурятии и Иркутской области, граждане проявляют просто преступную халатность", — отметил Пучков.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация требует неукоснительного соблюдения всех ограничений, предусмотренных законодательством.

Помощь Минобороны

Минобороны России создало группировку из 26 тысяч военных и 4,5 тысячи единиц специальной и инженерной техники для помощи в тушении пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Бурятии.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Главу поселения в Бурятии, где произошел пожар, заподозрили в халатности
По данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны, для воздушной разведки и тушения пожаров привлечено 27 вертолетов армейской авиации. В резерве находятся семь самолетов Ил-76, оборудованных специальными сливными устройствами.

Сейчас вертолеты армейской авиации постоянно облетают территории для обнаружения новых очагов природных пожаров. Кроме того, дежурные смены Центра управления повседневной деятельностью Национального центра управления обороной РФ во взаимодействии с органами исполнительной власти и МЧС России ведут мониторинг ситуации в пожароопасных регионах в круглосуточном режиме.

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