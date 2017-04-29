Калининградцы почтили память погибших советских бойцов в Польше

БРАНЁВО (Польша), 29 апр — РИА Новости. Около 300 калининградцев — ветеранов, школьников, журналистов, байкеров, представителей молодежных организаций и регионального правительства во главе с врио губернатора области Антоном Алихановым отправились в субботу в польский приграничный город Бранево, где находится крупнейшее воинское захоронение советских бойцов, погибших на территории Польши в годы Второй мировой войны.

Дань памяти и дань традиции

Перед выездом на мемориал в Бранево часть калининградской делегации провела траурный митинг в Калининграде, возложила венки и цветы к памятнику 1200 героям-гвардейцам, погибшим при штурме Кенигсберга. Этот комплекс был открыт в сентябре 1945 года и стал одним из первых, сооруженных в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. У памятника байкеры сформировали колонну, которая отправилась на погранпереход.

Традиция мемориального мотопробега появилась в Калининградской области в мае 2010 года. Инициированную региональным правительством патриотическую акцию активно поддержали байкеры области. Колонну байкеров на своих мотоциклах возглавляли сначала губернатор Георгий Боос, затем Николай Цуканов. В разные годы в пробеге участвовали также мотоциклисты из других российских регионов и других стран — Литвы, Латвии, Белоруссии и Польши. В 2012 году участие в памятных мероприятиях приняли более 500 байкеров.

В этом году погода оказалась не на стороне мотоциклистов и их безопасности – из-за сильного ветра и дождя участвовать в пробеге решились около 100 калининградских байкеров на 70 мотоциклах. Кроме них на автобусах поехали калининградские ветераны, школьники, представители общественности — всего около 350 человек. В Польше к калининградцам присоединились члены мотоклуба Варминьско-Мазурского воеводства, а также польские ветераны и представители местных властей.

"Мы будем ездить сюда, пока живем сами, пока будут жить наши дети и внуки. Если бы не советские воины, которые именно освободили Польшу, а не оккупировали ее, такие люди как я, родившиеся в послевоенные годы, не появились бы на свет. Поляки как славяне были бы уничтожены, посланы на смерть, целый народ", — сказал РИА Новости ветеран вооруженных сил Польши Тадеуш Ковальчик.

Общая память

Начался траурный митинг с исполнения гимнов России и Польши. Затем православный и католический священники провели поминальную службу по захороненным на этом кладбище бойцам. Венки и цветы к памятнику погибшим польским солдатам возложили представители российской и польских властей, ветеранских организаций, в том числе представители польского союза ветеранов, бывших репрессированных и узников концлагерей, а также молодежь и члены мотоклубов Калининградской области и представители байкерского движения из Польши.

"Не так часто в последнее время мы собираемся на такие мемориальные церемонии. Что делать, такие сейчас времена, тем ценнее для нас эта церемония в Бранево. Это кладбище становится символом мест захоронения 600 тысяч солдат и офицеров, которые отдали свои жизни за освобождение Польши", — сказал на митинге посол России в Польше Сергей Андреев.

Он добавил, что на фоне непрекращающихся попыток переписывания истории Второй мировой войны каждая возможность вспомнить о решающем вкладе, которую внес Советский Союз в победу над гитлеровской Германией, является особенно ценной.

"Я искренне надеюсь, что благодаря таким местам и церемониям мы сумеем сохранить нашу общую память. У нас непростая история взаимоотношений между Россией и Польшей, и если мы хотим строить лучшее будущее для наших стран, мы должны выбирать из нашей общей истории не то, что нас делит, а то, что нас объединяет", — добавил посол.

Крупнейший в Европе

В польском городе Бранево у самой границы с российской Калининградской областью находится самый крупный в Европе мемориал советским воинам, погибшим в Восточно-Прусской операции советских войск в Великой Отечественной войне. На военном кладбище Бранево — 20 индивидуальных могил и 22 братские могилы. В общей сложности здесь похоронены 31 365 советских солдат и офицеров, из которых известны имена только 2 тысяч человек.

Захоронение образовалось в ходе боевых действий, также там находятся останки тех, кто скончался от ранений и болезней в 1945 году, тогда и началось строительство мемориального комплекса на площади в 6,5 гектара. В послевоенные годы сюда перезахоранивали останки павших воинов из окрестных братских и одиночных могил. В 1968 году возвели обелиск из песчаника и две скульптурные группы по бокам, изображающие солдат.

"Мы знаем, какие сложные сейчас отношения геополитические, непростое отношение вообще к нашим памятникам, то, что здесь к нашему мемориалу отношение хорошее, я считаю, что это показательно, и благодарен польским коллегам, которые охраняют и следят за памятником нашей общей победе. Это хорошая традиция — приезжать сюда в преддверии Дня Победы, мы будем ее продолжать", — сказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Покинув мемориальное кладбище, делегация отправилась в центр городка Бранево, чтобы возложить цветы и венки к памятному знаку польскому генералу Владиславу Андерсу. В начале войны он командовал польской армией, сформированной на советской территории по соглашению между СССР и польским эмигрантским правительством.

Всего на территории Польши похоронены более 600 тысяч советских солдат, погибших при освобождении страны, еще, по разным данным, от 700 до 800 тысяч советских военнопленных содержались в концлагерях на территории Польши. Здесь находится несколько сотен воинских захоронений и памятных знаков советским бойцам.

Восточно-прусская операция стала одной из самых ожесточенных страниц в истории Великой Отечественной войны. Общие потери советских фронтов и флота с 13 января по 25 апреля 1945 года были огромными: 126,5 тысячи солдат и офицеров погибли и пропали без вести, более 458 тысяч воинов получили ранения.

В ходе Восточно-Прусской операции советские войска прорвали мощную оборону фашистов, вышли к Балтийскому морю, заняли немецкую провинцию Восточная Пруссия и освободили северную часть Польши. По окончании войны по решению Потсдамской конференции в 1945 году треть освобожденной советскими войсками от фашистов Восточной Пруссии со столицей Кёнигсбергом (ныне — Калининград) перешла СССР, две трети территории стали принадлежать Польше.