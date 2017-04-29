В Москве на несанкционированной акции не зафиксировали нарушений порядка

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Нарушения общественного порядка в Москве не зафиксированы в связи с проведением несанкционированной акции в центре города, однако созданы неудобства для автомобилистов, сообщил в субботу РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее власти Москвы и столичная полиция предупредили организаторов несогласованной акции об ответственности и возможных последствиях, а также призвали москвичей не поддаваться на провокации и отказаться от участия в подобном мероприятии.

"Пока нарушений нет, есть определенные неудобства для машин, но в остальном все нормально", — сказал Черников.

В субботу на Славянской площади в центре Москвы полицейские с мегафонами просили граждан, пришедших на несогласованную акцию, разойтись, передавал корреспондент РИА Новости с места события.

После призыва полицейских не мешать проходу, собравшиеся проследовали от Славянской площади в сторону улицы Ильинка, к приемной администрации президента. Сотрудники полиции контролировали передвижение людей, указывая направление с помощью мегафона. Участники акции никаких лозунгов не выкрикивали, плакаты не демонстрировали.

Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" подало в мэрию Москву заявку на массовую демонстрацию 29 апреля — власти согласовали мероприятие, но изменили начальную точку маршрута со Славянской площади на проспект Сахарова. По заявлению мэрии, Славянская площадь — один из крупнейших транспортных узлов города, и нет возможности такое количество людей на этой площадке сосредоточить единовременно.

Организаторы акции отвергли это предложение и через суд попытались настоять на своем варианте, но получили отказ. В полиции подчеркнули, что в случае, если акцию попытаются провести на Славянской площади, она будет считаться несогласованной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, призывы к незаконным действиям, естественно, приведут к абсолютно законной реакции властей. Прокуратура предупредила организаторов акции Марию Баронову и Якова Ермакова о недопустимости нарушения закона.