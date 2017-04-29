На несанкционированном митинге в Кемерово задержали 14 человек

КЕМЕРОВО, 29 апр — РИА Новости. Организаторы несогласованного митинга, который прошел в субботу в сквере "Орбита" во время детского фестиваля, заявляют о задержании 14 его участников.

"Участвовало около 40 человек, 14 из них доставили в суд Центрального района. Одному вменяется статья 19.3 КоАП ("неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), остальным — часть 5 статьи 20.2 ("нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", — сообщил РИА Новости один из организаторов Дмитрий Улитин, которого движение "Открытая Россия" на своем сайте указало как координатора акции в Кемерово.

По его словам, первое уведомление о проведении мероприятия в мэрию было подано 14 апреля, 20 апреля получен отказ в согласовании. Организаторы подали новую заявку, но ответа, как утверждает Улитин, не получили, в связи с чем акция в субботу была несанкционированной.

"В этом месте можно собираться без уведомления до 100 человек, но в это же время там проходило детское мероприятие", — сказал Улитин. В мэрии агентству подтвердили, что днем в сквере "Орбита" проводили семейно-спортивный фестиваль.

В городском управлении МВД, областном главке полиции и городском суде РИА Новости не удалось получить комментарий о числе задержанных и причинах задержания.

Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" ранее анонсировало проведение в ряде российских городов акции 29 апреля. Правоохранительные органы предупреждали организаторов несогласованной акции об ответственности и возможных последствиях, и также заявили, предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призывы к незаконным действиям, естественно, приведут к абсолютно законной реакции властей.