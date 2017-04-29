В Москве открылся сезон фонтанов

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин в полдень субботы дал старт новому сезону фонтанов в Новопушкинском сквере.

"Сегодня двойной праздник. Сегодня большой субботник в Москве, полтора миллиона москвичей вышли для того, чтобы прибрать город, сделать его краше, удобнее, чище. Второй праздник — это запуск фонтанов", — рассказал Собянин журналистам.

Он напомнил, что в субботу по всей Москве одновременно запущено около 600 фонтанов. По словам мэра, запуск фонтанов в столице знаменует начало настоящей весны и приход тепла.

"Всех москвичей с праздником, всего доброго, счастья, здоровья, хорошего настроения", — добавил мэр.

Московские фонтаны работают ежедневно с 08:00 до 23:00, а по праздникам и выходным — до полуночи. В соответствии с регламентом, установки отключаются 1 октября, с наступлением холодов.

Крупнейший фонтанный комплекс расположен на Манежной площади, он состоит из 12 установок. Самый объемный (15 тысяч кубометров воды) размещен на Поклонной горе. Среди крупнейших столичных каскадов – музыкальный, свето-динамический фонтан в акватории Царицынского пруда. Диаметр его водной поверхности 55 метров, он состоит из 12 кругов и 915 струй воды разной высоты, некоторые из которых бьют на 30 метров.