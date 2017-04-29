В Москве огородили территорию, где может пройти несогласованная акция

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Власти Москвы в субботу огородили территорию в районе Старой площади в центре Москвы, где может пройти несанкционированная акция, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее власти Москвы и столичная полиция предупредили организаторов несогласованной акции об ответственности и возможных последствиях, а также призвали москвичей не поддаваться на провокации и отказаться от участия в подобном мероприятии.

"Никаких проблем нет, все идёт по плану, все работает, город живёт своей жизнью. Естественно, там выгородили территорию — мы страхуемся от поведения людей, которые могут себя в том числе неадекватно повести", — рассказал агентству Черников.

Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" подало в мэрию Москву заявку на массовую демонстрацию 29 апреля – власти согласовали мероприятие, но изменили начальную точку маршрута со Славянской площади на проспект Сахарова. По заявлению мэрии, Славянская площадь – один из крупнейших транспортных узлов города, и нет возможности такое количество людей на этой площадке сосредоточить единовременно.

Организаторы акции отвергли это предложение и через суд попытались настоять на своем варианте, но получили отказ. В полиции подчеркнули, что в случае, если акцию попытаются провести на Славянской площади, она будет считаться несогласованной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, призывы к незаконным действиям, естественно, приведут к абсолютно законной реакции властей. Прокуратура предупредила организаторов акции Марию Баронову и Якова Ермакова о недопустимости нарушения закона.

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