Собянин посадил яблоню на субботнике в Москве

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во втором общегородском субботнике.

В первый солнечный день после затяжных дождей в субботу он вместе с москвичами принял участие в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда.

"Сегодня полтора миллиона человек вышли на субботник. Москвичи убирают парки, скверы, дворы, улицы. Так что, я думаю, после субботника город будет еще краше и комфортнее", — рассказал Собянин, общаясь с жителями. Он поблагодарил москвичей, вышедших на субботник, за заботу о своем городе.

Нынешний субботник стал вторым этой весной, первый проводился 8 апреля. Тогда заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в нем принимали участие более миллиона горожан, использовалось 8,2 тысячи единиц различной техники.

В свою очередь Бирюков сообщил журналистам, что в уборке городских территорий в субботу задействовано порядка 12 тысяч единиц техники. "Работают сотрудники коммунального хозяйства, промышленных предприятий, студенты, большое количество школьников. Сегодня погода позволяет и придает праздничное настроение", — сказал он.

По словам Бирюкова, несмотря на сложные погодные условия, прошедший месячник благоустройства в Москве прошел достаточно активно. "Нам удалось привести в порядок дворовые территории, территории, прилегающие к проезжей части, дворы, скверы. Сегодня стоит особая задача привести в порядок озелененные территории — убрать листву и вывезти бытовой мусор", — отметил заммэра.

На приведение в порядок Москвы после зимы вышли горожане различных возрастов и профессий, школьники и студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий. Все участники обеспечивались необходимым инвентарем и посадочным материалом. Традиционный месячник по благоустройству в этом году проводился с 25 марта по 29 апреля.

В 2016 году в весенних субботниках и других мероприятиях по уборке московских территорий приняло участие более 2,6 миллиона человек.