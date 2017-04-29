Путин поручил помочь пострадавшим при пожарах в Иркутской области и Бурятии

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать всю необходимую помощь пострадавшим от природных пожаров в Иркутской области и Бурятии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин также переговорил по телефону с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Циденовым. "Главы регионов проинформировали президента о предпринимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров", — сообщил пресс-секретарь.
"Путин поручил Левченко и Циденову организовать все необходимое для обеспечения временным жильем людей, лишившихся крова, оказывать в случае необходимости медицинскую помощь, а также весь необходимый набор социальных услуг", — добавил Песков.
28 апреля в деревне Бубновка в Иркутской области сгорело 59 домов из 86. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор: загорелся жилой дом, из-за шквалистого ветра огонь перекинулся на соседние строения.