Крым расширил географию пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым расширил географию пляжных территорий, число обустроенных пляжей приближается к 500, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

"Мы уже расширяем пляжную географию. Если в прошлом году работало 367 пляжей, то на сегодня это количество приближается к 500", — сказал Стрельбицкий в интервью РИА Новости.

По его словам, задел для развития пляжных территорий в Крыму велик. К организации пляжного отдыха пригоден 451 километр прибрежных территорий, а благоустроено лишь 100 километров.

"Задача с каждым годом повышать протяженность, комфортность и конкурентоспособность наших пляжей перед зарубежными курортами", — подчеркнул министр.

Стрельбицкий посоветовал россиянам, которые выбрали для себя в этом году отдых на зарубежных курортах, езжать самим, а детей отправить в Крым. "Дети, которые отдохнули на крымской земле, в дальнейшем получают такой заряд энергии и здоровья, что могут целый год не болеть", — отметил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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