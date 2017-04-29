В Крыму открылся курортный сезон
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму открылся курортный сезон, во всех городах и районах республики пройдут двухдневные массовые гуляния и концерты, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.
"Старт курортного сезона — 29 апреля. Массовые гуляния и концерты рассчитаны на два дня и впервые пройдут во всех городах и районах республики", — сказал Стрельбицкий в интервью РИА Новости.
По его словам, главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.
"Мы сделаем все, чтобы сохранить турпоток на уровне прошлого года. Речь идет о 5,6 миллионах человек. Задача вполне по силам", — подчеркнул министр.
Стрельбицкий заверил, что рисков для работы паромной переправы нет. Для повышения сервиса на курортах ведется подготовка кадров. Стоит задача создать Крыму репутацию комфортного, доброжелательного и интересного курорта; места, где можно провести незабываемые дни.
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