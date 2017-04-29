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Общество

В Крыму открылся курортный сезон

08:5229.04.2017
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© РИА Новости . Сергей МальгавкоПенсионеры в Крыму. Архивное фотоПенсионеры в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму открылся курортный сезон, во всех городах и районах республики пройдут двухдневные массовые гуляния и концерты, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

"Старт курортного сезона — 29 апреля. Массовые гуляния и концерты рассчитаны на два дня и впервые пройдут во всех городах и районах республики", — сказал Стрельбицкий в интервью РИА Новости.

Отдыхающие в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости . Макс Ветров
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Крымские власти рассчитывают на рост потока туристов 10% в год
По его словам, главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.

"Мы сделаем все, чтобы сохранить турпоток на уровне прошлого года. Речь идет о 5,6 миллионах человек. Задача вполне по силам", — подчеркнул министр.

Стрельбицкий заверил, что рисков для работы паромной переправы нет. Для повышения сервиса на курортах ведется подготовка кадров. Стоит задача создать Крыму репутацию комфортного, доброжелательного и интересного курорта; места, где можно провести незабываемые дни.

Святыни Крыма
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСобор Александра Невского в Ялте. По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе расположено более 600 паломнических объектов.Собор Александра Невского в Ялте
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Собор Александра Невского в Ялте. По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе расположено более 600 паломнических объектов.
© Фото : Официальный туристический портал Республики КрымТекие дервишей в Евпатории. Многие религиозные объекты Крыма отреставрированы за счет государства, отметил член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.Текие дервишей в Евпатории
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым
Текие дервишей в Евпатории. Многие религиозные объекты Крыма отреставрированы за счет государства, отметил член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСвято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Во времена нахождения Крыма в составе Украины средства на реставрацию православных святынь не выделялись, это делалось за счет спонсоров.Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Во времена нахождения Крыма в составе Украины средства на реставрацию православных святынь не выделялись, это делалось за счет спонсоров.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкХрам Святого Иоанна Предтечи в Керчи. В 2015 году была создана рабочая группа для решения вопросов развития паломничестваХрам Святого Иоанна Предтечи в Керчи
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Храм Святого Иоанна Предтечи в Керчи. В 2015 году была создана рабочая группа для решения вопросов развития паломничества
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСвадьба на фоне минарета Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". Сейчас Крым может предложить верующим туры на один или несколько дней, однако вопрос ценообразования по-прежнему остается открытым.Минарет Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Свадьба на фоне минарета Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". Сейчас Крым может предложить верующим туры на один или несколько дней, однако вопрос ценообразования по-прежнему остается открытым.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСвященнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма. Эксперты считают необходимым сертифицировать гидов, экскурсоводов и переводчиков, дабы избежать некорректной подачи информации.Священнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Священнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма. Эксперты считают необходимым сертифицировать гидов, экскурсоводов и переводчиков, дабы избежать некорректной подачи информации.
© РИА Новости . Юрий ЛашовПерейти в фотобанкВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма. Стоимость многодневных туров по святыням Крыма начинается примерно с 17 тысяч рублей.Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости . Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма. Стоимость многодневных туров по святыням Крыма начинается примерно с 17 тысяч рублей.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". В путевки чаще всего включены проживание, питание и перемещение по паломническим местам.Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". В путевки чаще всего включены проживание, питание и перемещение по паломническим местам.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкХрам во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости "Кафа". Крым является первым регионом современной России, принявшим христианство.Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости Кафа
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости "Кафа". Крым является первым регионом современной России, принявшим христианство.
© РИА Новости . Юрий ЛашовПерейти в фотобанкТуристы в национальном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму. Древний город Херсонес Таврический знаменит тем, что в нем проповедовал апостол Андрей Первозванный и крестился князь Владимир.Музей-заповедник Херсонес Таврический
© РИА Новости . Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Туристы в национальном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму. Древний город Херсонес Таврический знаменит тем, что в нем проповедовал апостол Андрей Первозванный и крестился князь Владимир.
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым. Ислам в Крыму появляется примерно в XIII веке.Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым
Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым. Ислам в Крыму появляется примерно в XIII веке.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. В 2016 году Крым посетило свыше 5,5 миллионов туристов, что является рекордом.Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. В 2016 году Крым посетило свыше 5,5 миллионов туристов, что является рекордом.
© РИА Новости . Владимир СергеевПерейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму. За январь-февраль текущего года полуостров принял почти 123 тысячи гостейЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Церковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму. За январь-февраль текущего года полуостров принял почти 123 тысячи гостей
© РИА Новости . Михаил МокрушинПерейти в фотобанкГлавный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского. Индустрия паломничества важна для региона тем, что не зависит от определенного сезона.Главный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Главный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского. Индустрия паломничества важна для региона тем, что не зависит от определенного сезона.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму.Церковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму
© РИА Новости . Василий Батанов
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Церковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму.
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