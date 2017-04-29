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Общество

В Москве усилят контроль за автомобилями без номеров

07:3829.04.2017
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© РИА Новости . Владимир СергеевПерейти в фотобанкМосква. Архивное фотоМосква. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Контроль за автомобилями без номеров и с нечитаемыми номерами будет усилен в российской столице, заявил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Крепление автомобильного номера к машине
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Красивый номер по цене автомобиля
По его словам, с мая в столице в рамках мероприятий по повышению антитеррористической защищенности начнет действовать новый регламент, согласно которому такие автомобили будут сразу перемещаться на спецстоянки, расположенные на проезде Энтузиастов и Южнопортовой улице.

"Регламент по перемещению машин со снятыми или нечитаемыми номерами на спецстоянки был утвержден на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы. На этих стоянках сотрудники правоохранительных органов проверят, не представляет ли автомобиль угрозы и не находится ли он в розыске после угона. Прежде всего, мы усилим контроль за автомобилями вблизи крупных транспортных объектов и местах большого скопления людей", — сказал заммэра.

Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
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Власти Москвы рассказали о ценах на эвакуацию автомобилей в 2017 году
В первую очередь потенциально опасные автомобили будут перемещаться из пределов 400-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и московской монорельсовой транспортной системы, транспортно-пересадочных узлов, остановок наземного транспорта, парков и других общественных мест с большим скоплением людей.

Он также предупредил, что автомобилистам, в случае если их машина будет перемещена на спецстоянку, необходимо будет приехать туда с документами на автомобиль и предъявить их сотруднику полиции. После проведения необходимых проверочных мероприятий автомобиль будет возвращен владельцу или его законному представителю.

Перемещение будет бесплатным, однако при подтверждении того, что номера были сняты специально, правительство Москвы и правоохранительные органы могут обратиться к автовладельцу за компенсацией расходов в установленном законом порядке.

Автомобильное движение на МКАД во время снегопада. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Москве число купленных и поставленных на учет автомобилей выросло на 1,3%
Как подчеркнул руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, любой неопознанный автомобиль может оказаться потенциальной угрозой.

"Как показывает трагическая практика последних лет в европейских городах, припаркованные автомобили очень часто используются террористами. Каждому владельцу автомобиля следует понимать, что ради копеечной экономии он, снимая номера со своего автомобиля, доставляет ощутимое беспокойство для жильцов района, где он припарковался, и для прохожих", — отметил Черников.

Узнать, где находится эвакуированный автомобиль, можно по телефону "02" или "112", а также в Едином контакт-центре "Московский транспорт" 8 (495) 539-54-54 или 3120 с мобильного телефона.

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