Центр Рерихов сообщил, что входы в здания музея в центре Москвы опечатали

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Входы в здания музея Международного центра Рерихов (МЦР) в центре Москвы опечатаны, сообщается в субботу на сайте МЦР.
"Входы в здания музея опечатаны. Территорию покинули представители музея Востока … а также представители правоохранительных органов. На территории остаются по четыре человека со стороны МЦР и музея Востока", — говорится в сообщении.
Вице-президент МЦР Стеценко и адвокат Абрамова направились в ОВД Хамовники для обжалования действий представителей музея Востока, добавили в Центре Рерихов.
Четвертого апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где в настоящий момент располагается Международный центр Рерихов (МЦР).
Ранее в МЦР провели обыски по уголовному делу о крупном мошенничестве в одном из банков. Как сообщил РИА Новости директор Музея Востока Александр Седов, сейчас все изъятые картины находятся в подведомственном ему музее.
Международный центр Рерихов, расположенный на территории городской усадьбы Лопухиных, является международной общественной организацией. Инициатива его создания принадлежит Святославу Рериху, члену знаменитой династии русских художников, мыслителей и ученых. Ее основатель Николай Рерих создал около 7 тысяч картин, многие из которых находятся в известных галереях мира.