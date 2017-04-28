Москва встала в девятибалльных пробках

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Пробки на дорогах в российской столице достигли отметки в 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Ранее в ЦОДД предупреждали, что дорожная ситуация в Москве может ухудшиться в канун праздников. Также в городе начались работы по благоустройству улиц, из-за чего, по прогнозам ЦОДД, пробки в Москве как в утренние, так и в вечерние часы пик могут достигать 10 баллов, а сами часы пик увеличатся на 1-1,5 часа.

"Период с 24 по 28 апреля стал для автомобилистов столицы одним из самых непростых, если сравнивать с другими предпраздничными днями последних лет. Ситуация на дорогах Москвы всегда обостряется перед майскими праздниками — но в этом году движение также осложнили ненастная погода и перекрытия дорог из-за ремонта и репетиций парада", — рассказали РИА Новости в сервисе "Яндекс.Пробки".

Почти максимальной 9-балльной отметки пробки в столице достигали три раза за рабочую неделю, чего ни разу не случалось за предыдущие два месяца.

Аналитики сервиса прогнозируют сильные заторы вечером в пятницу и субботу на радиальных трассах за МКАД, причем 28 апреля они продержатся до позднего вечера, а в субботу начнутся уже рано утром.

"В выходные дни пробок в городе будет мало. Даже в будни между майскими праздниками загруженность дорог столицы, вероятно, будет на 1–2 балла меньше, чем обычно. Учитывая малое количество машин в городе, репетиции парада, скорее всего, не приведут к серьезным последствиям для транспортной системы", — говорится в сообщении.

При этом сильные пробки, по прогнозам аналитиков, вернутся в Москву в конце майских праздников – с полудня 8 мая и весь день девятого числа.