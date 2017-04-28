Власти Крыма обрадовались "прозрению" корпорации Google

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский назвал прозрением компании Google готовность американской корпорации устранить нарушения в регионе.

Ранее сообщалось, что Google в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) должна устранить нарушения, возобновив работу магазина приложений Google Play на территории всей России, в том числе и в Крыму.

"Крупнейшая мировая IT-корпорация признала Крым составной частью Российской Федерации. Она осознала свою неправоту действий по отношению к республике Крым. Это прозрение корпорации является для нас понятным, предсказуемым шагом", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, другим производителям программного обеспечения и компаниям, задействованным в IT-секторе, для их же блага следует признать российский статус Крыма и начать в нормальном режиме работать на территории полуострова. Полонский подчеркнул, что если мировые корпорации хотят работать в России, они должны заходить в том числе и в Крым.

"Это показательный факт, когда крупные мировые корпорации признают статус Крыма. В данном случае уже не просто де-факто, но и де-юре корпорация Google согласилась с тем, что Крым является частью Российской Федерации и в Крыму надо работать по тем же законам, по которым они работают по всей России", — подчеркнул вице-премьер.

Корпорация заблокировала более двух лет назад возможность для крымских пользователей скачивать и обновлять приложения из Google Play Маркет. Решение принято в рамках американских санкций. При обновлении или загрузки появляется ошибка под номером 403. Блокировка срабатывает по региональному ip-адресу. При этом крымчане активно пользуются различными программами для обхода блокировки.

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