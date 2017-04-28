Естественная убыль населения РФ за три месяца составила 76,1 тысячи человек

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Естественная убыль населения в январе-марте 2017 года увеличилась более чем в два раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года и составила 76,1 тысячи человек, сообщил Росстат в пятницу.

По данным ведомства, естественная убыль в январе-марте 2016 года составила 34,7 тысячи человек. При этом за 2016 год был зафиксирован естественный прирост населения на 5,4 тысячи человек больше против естественного прироста в 32,7 тысячи человек в 2015 году.

Число родившихся за три месяца 2017 года сократилось до 411,7 тысячи человек по сравнению с 458,2 тысячами в 2016 году. Также произошло сокращение числа умерших на 5,1 тысячи человек — с 492,9 тысячи в 2016 году до 487,8 в 2017 году.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что в настоящий момент требуется корректировка предпринимаемых в сфере демографии шагов. Топилин напомнил о принятых ранее мерах по повышению рождаемости, отметив их позитивный эффект и подчеркнул, что с 2014 года наблюдается устойчивый естественный прирост населения. Однако, как было отмечено на встрече, системная работа в этом направлении нуждается в определенных коррективах, поскольку в ближайшее время число женщин репродуктивного возраста будет уменьшаться.