Патрушев заявил о необходимости изменений антинаркотической стратегии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Совет безопасности РФ пришел к выводу, что антинаркотическая стратегия себя оправдала, однако требуются изменения, которые подготовят до 1 ноября 2017 года, сообщил секретарь СБ Николай Патрушев.

"Пришли к выводу, что та стратегия (антинаркотическая), которая была принята в 2010 году, себя оправдала, она оказалась полезной. Вместе с тем произошли серьезные изменения этой деятельности как внутри страны, также изменилась обстановка за рубежом. Поэтому принято решение, что в эту стратегию нужно внести изменения", — сообщил Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.

"Антинаркотический комитет подготовит эти изменения до 1 ноября. Говорили как раз о тех проблемах, которые нужно учесть антинаркотическому комитету в решении этих вопросов. И после этого, в течение месяца, подготовят план реализации уже вновь утвержденной государственной антинаркотической стратегии", — сообщил он. По словам Патрушева, на заседании также обсуждался вопрос совершенствования нормативно-правовой базы для борьбы с наркотиками, ряд поручений был дан правительству, антинаркотическому комитету и целому ряду ведомств.

"При этом отмечено, что в целом обстановка оставалась стабильной, но обращено внимание, что эта проблема, вот это зло сместилось в сторону молодежи. К сожалению, эта тема имеет отрицательную тенденцию и на этом придется сконцентрировать внимание", — констатировал секретарь Совбеза.