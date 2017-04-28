В России ВИЧ-инфицированные смогут усыновлять и брать под опеку детей

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. ВИЧ-инфицированные смогут усыновлять и брать под опеку детей, говорится в опубликованном в пятницу плане реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года.

"Применять эффективные технологии социальной, образовательной, правовой поддержки детей, зараженных вирусом иммунодефицита человека, развивать институт усыновления и опеки детей, зараженных вирусом иммунодефицита человека", — говорится в стратегии.

Кроме того предполагается проводить профилактику сиротства среди детей, рожденных женщинами, зараженными вирусом иммунодефицита человека.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на документ сообщила, что людям с вирусом иммунодефицита разрешат усыновлять или брать под опеку детей. По данным издания, план одобрен премьер-министром Дмитрием Медведевым еще 20 апреля.

Член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты РФ Юлия Зимова высказывала РИА Новости мнение о том, что сама идея разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять или брать под опеку детей не несет угрозы ребенку, но будущие родители обязаны проходить соответствующую терапию. По ее словам, к этой инициативе она относится спокойно, так как сегодня люди продолжают бояться ВИЧ-инфицированных только от собственной непросвещенности.

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский также заявлял РИА Новости, что возможность ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей логична, так как они не представляют угрозы. Он отметил, что наказывать людей, отрицающих существование ВИЧ, невозможно, но можно попытаться изменить их мнение с помощью предоставления им информации о заболевании.