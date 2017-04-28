Медведев утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, следует из документа, опубликованного в пятницу.

"Подписанным распоряжением утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", — говорится в справке к документу.

В справке также сообщается, что реализация Стратегии позволит к 2020 году снизить число новых случаев ВИЧ-инфекции, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулёз, гепатиты B и С) и СПИДа.