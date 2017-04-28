Певица Самойлова выступит в День Победы в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на "Евровидении", подтвердила свое участие в праздничном концерте 9 мая, который состоится в Севастополе.

Ранее стало известно, что врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников предложил певице приехать 9 мая в город-герой и принять участие в праздничном концерте.

"Я с гордостью в сердце и огромной радостью выступлю на концерте в городе-герое Севастополе. Севастополь, до встречи!" — говорится в ответном письме Юлии Самойловой, направленном властям города.

Певица отмечает, что быть в городе-герое, где тысячи воинов отдали свои жизни в годы его защиты (1941-1942 гг), а также во время его освобождения в 1944 году, важно и является честью для нее. Она поблагодарила Дмитрия Овсянникова за приглашение.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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