Писатель Михаил Веллер рассказал о причинах скандала в эфире "Эха Москвы"

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Писатель Михаил Веллер рассказал РИА Новости о причинах скандала, случившегося в эфире передачи "Особое мнение", отметив, что ждет от радиостанции "Эхо Москвы" извинений.

Ранее в эфире программы "Особое мнение" на радиостанции, запись которой появилась в интернете, Веллеру не понравилось, что Ольга Бычкова периодически вставляла реплики и перебивала его, писатель вырвал из стола микрофон и кинул в ведущую кружку с водой, нелицеприятно высказавшись при этом, после чего покинул студию. "Эхо Москвы" объявило, что приостанавливает сотрудничество с Веллером.

"Случившаяся вчера в передаче "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы" глупая и скандальная сцена между мной и ведущей (Ольгой) Бычковой явилась для меня происшествием абсолютно неожиданным и крайне горьким. Желающие могут смотреть ролик в Интернете, как ведущей глубоко плевать на мнение гостя, которое он собрался изложить слушателям, а гость взрывается и уходит весьма экспрессивно. Да-да, что-то куда-то летело и характеристика звучала", — рассказал Веллер.

По словам писателя с "Эхом Москвы" он сотрудничает с 1993 года.

Веллер разбушевался. Пострадали микрофон (один), чашка (одна) и вода (в объёме одной чашки). pic.twitter.com/UX6GHsBgls — La Russie parle (@Russia_calls) 27 апреля 2017 г.

​

"В те времена, когда я учился журналистике, профессионализмом в работе с собеседником считалось умение взять интервью у телеграфного столба, физика-теоретика и глухонемого футболиста. Профессионализмом считалось найти общий язык с африканским пигмеем. Дать через пять минут беседы почувствовать человеку, что ты его друг, единомышленник и компетентный коллега", — отметил Веллер.

Писатель считает, что если гость передачи "говорит интересно и содержательно – профессионализм журналиста заключается в том, чтобы не мешать, пока он не нужен".

"Мое глубочайшее уважение и искренняя любовь к "Эху Москвы" остаются неизменны; я несказанно благодарен за принятое от меня сотрудничество, за столько раз предоставленную возможность свободно высказаться на любую тему. Но пока мне не будут принесены извинения за оскорбительное поведение ведущей, я с великим сожалением, в свою очередь, вынужден освободить "Эхо Москвы" от своих услуг", — резюмировал Веллер.