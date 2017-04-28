Путин рассказал, какие человеческие качества ведут к успеху

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, какие качества ведут человека к успеху, отметив среди них трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству.

Путин в пятницу в Кремле вручил золотые звезды Героя труда РФ пятерым гражданам, среди которых худрук московского театра "Современник" Галина Волчек и экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев.

"Мы видим, что наши сегодняшние лауреаты награжденные, люди совершенно разные, ну совсем разные — по профессиям, по жизненному опыту, пути, который они в жизни прошли. Но есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху. Большое вам спасибо", — сказал Путин на церемонии награждения.

В соответствии с указом президента, награды также присвоены слесарю-монтажнику "Севмаша" Алексею Иванову, главврачу краснодарской больницы Владимиру Порханову и лесничей из Якутии Варваре Устиновой.

В 2016 году награды за труд были удостоены депутат Госдумы Иосиф Кобзон, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, старший чабан агрокооператива "Цокто-Хангил" Далай Гунгаев, гендиректор, генеральный конструктор Опытного конструкторского бюро "Новатор" Павел Камнев, учитель муниципального Лицея математики и информатики Саратова Людмила Корнилова.