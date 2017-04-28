Исследование: семь миллионов россиян потенциально невыездные из-за долгов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Более 7 миллионов должников являются потенциально невыездными из России, сообщается в обзоре микрофинансовой компании "Домашние деньги".

Авторы поясняют, что по закону на границе остановят тех, чья задолженность по банковским кредитам, микрофинансовым займам, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам составляет более 10 тысяч рублей и кто не исполняет обязательства, наложенные судом. На сегодня выехать за рубеж по этой причине не смогли бы более 2 миллионов человек, год назад этот показатель был около 1,2 миллиона человек.

Всего же в России около 9,5 миллиона заемщиков имеют просроченную задолженность более 90 дней, из них у 80% долг превышает 10 тысяч рублей, указывают "Домашние деньги". Таким образом, в зоне риска находятся 7,6 миллиона человек, или около 9% экономически активного населения. За год этот показатель увеличился на 45%, в большей степени за счет роста числа банковских должников.

Также отмечается, что наиболее злостными неплательщиками МФО являются социально активные люди, у которых есть работа, стабильный доход и образование. Зачастую они еще при оформлении займа решают не платить по нему. Доля таких должников, способных оплачивать долг, но избегающих финансовой ответственности, достигает 49% от всех дефолтных заемщиков, считает компания.

При этом доля малообеспеченных людей, которые испытывают трудности, составляет 28%, безработных – 15%. В целом же граждане с долгами по алиментам составляют 20% от всех невыездных должников, клиенты банков — 40%, налоги или штрафы ГИБДД не заплатили по 10%. Количество неплательщиков за ЖКХ составляет 5% в общем числе невыездных должников, доля заемщиков микрофинансовых организаций — 1,5%.

Как пояснил главный исполнительный директор компании Андрей Бахвалов, слова которого приводятся в релизе, запрет на выезд из Россия является весьма действенным способом влияния на недобросовестных заемщиков. Он отметил, что, по статистике, около 30% должников после этого погашают свою задолженность.