Матвиенко выступила за продление программы материнского капитала

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Программа материнского капитала "однозначно" нуждается в продлении после 2018 года, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По мнению Матвиенко, отказываться от этого инструмента было бы большой ошибкой.
"Потому что, убеждена, замена его регулярными выплатами означало бы не что иное, как "размазывание" средств. Стимулирующий эффект от такой меры – эффект финансовый, социальный, психологический, моральный — был бы гораздо более слабым", — заявила спикер.
Вместе с тем, подчеркнула она, решение о продлении программы маткапитала, как и о его индексации "безусловно, будет приниматься с учётом стоящих перед государством в этой сфере задач, складывающейся экономической ситуации".
Он заявил, что правительству РФ необходимо задуматься о методах стимулирования рождения первенцев, с задачей стимулирования рождения вторых и третьих детей правительство справилось. По его словам, "нужно подумать и о сохранении в том или ином виде программы материнского капитала".