Матвиенко выступила за продление программы материнского капитала

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Программа материнского капитала "однозначно" нуждается в продлении после 2018 года, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Моя позиция однозначная: программа материнского капитала обязательно должна быть продлена и после 2018 года. Уже звучат предложения пролонгировать её до 2023 года", — сказала она в интервью РИА Новости.

По мнению Матвиенко, отказываться от этого инструмента было бы большой ошибкой.

"Потому что, убеждена, замена его регулярными выплатами означало бы не что иное, как "размазывание" средств. Стимулирующий эффект от такой меры – эффект финансовый, социальный, психологический, моральный — был бы гораздо более слабым", — заявила спикер.

Вместе с тем, подчеркнула она, решение о продлении программы маткапитала, как и о его индексации "безусловно, будет приниматься с учётом стоящих перед государством в этой сфере задач, складывающейся экономической ситуации".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, представляя в Госдуме отчет о деятельности кабмина за прошедший год, заявил, что поддержка семей в России должна быть продолжена, для этого нужно разработать новые меры.

Он заявил, что правительству РФ необходимо задуматься о методах стимулирования рождения первенцев, с задачей стимулирования рождения вторых и третьих детей правительство справилось. По его словам, "нужно подумать и о сохранении в том или ином виде программы материнского капитала".

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