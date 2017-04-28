В Mail.ru Group подтвердили ввод платной подписки для музыки "Вконтакте"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пользователи социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир" смогут слушать музыку без рекламы, оформив платную подписку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mail.Ru Group.

"Mail.Ru Group совместно со своим партнером, компанией United Media Agency (UMA), расширяет возможности музыкальных сервисов для пользователей "ВКонтакте", "Одноклассников" и "Моего мира". В социальных сетях реализована возможность оформления подписки с отключением рекламы при прослушивании музыки", — сказал представитель интернет-компании.

Между тем музыка останется доступна и бесплатно, но с рекламой, отметили в пресс-службе.

Кроме того, пользователям, оформившим подписку, будут доступны все функции приложения BOOM, разработанного UMA для устройств на iOS и Android, включая прослушивание музыки в режиме офлайн.

Стоимость подписки составит 149 рублей. Подписка будет работать как в веб-версиях соцсетей, так и в их приложениях для iOS и Android, а также в приложении BOOM. Сотрудничество Mail.Ru Group и UMA началось в июле 2016 года с подписания соглашений о лицензировании аудио- и видеоконтента Sony Music Entertainment, Warner Music Group и Universal Music Group (UMG) для использования на ресурсах интернет-компании.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте". Осенью 2016 года интернет-компания приобрела сервис для заказа готовой еды Delivery Club и разработчика мобильных игр Pixonic.