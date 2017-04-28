Победители WorldSkills смогут претендовать на президентские гранты

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Победители и призеры чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills ("Молодые профессионалы") смогут претендовать на получение президентских грантов, следует из проекта Минобрнауки, опубликованного в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект дает возможность расширения круга лиц, которым могут выплачиваться гранты, за счет лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, проявивших наиболее высокий уровень подготовки и одаренность в своем деле, (победителей и призеров олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в том числе чемпионатов "Молодые профессионалы")", — говорится в пояснительной записке к проекту.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире.