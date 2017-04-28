Маршрут электропоезда "Ласточка" могут продлить из Сочи в предгорья Адыгеи

МАЙКОП, 27 апр — РИА Новости. Глава федерального агентства по туризму Олег Сафонов во время рабочей поездки в Адыгею предложил совместно с ОАО "РЖД" продлить маршрут скоростного электропоезда "Ласточка" из Адлера до станции Хаджох, которая находится в первом поселке курортной предгорной зоны республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сказал журналистам Сафонов, такой шаг может помочь привлечь в Адыгею дополнительный поток туристов, отдыхающих на Черноморском побережье, и таким образом, перераспределить его. При этом существующий маршрут РЖД "Ласточка" потребуется продлить по существующим путям всего на 30 километров.

"В Сочи отдыхает больше четырех миллионов человек. По побережью эта цифра еще больше. Поэтому, если будет через Майкоп приходить "Ласточка" в предгорье, конечно, это, как мы считаем, приведет к увеличению туристского потока в республику. Мы должны работать над созданием высококачественной транспортной инфраструктуры. Я надеюсь, что это предложение будет поддержано руководством ОАО "РЖД", — сказал Сафонов журналистам.

Руководитель федерального агентства по туризму отметил, что развитие туристско-рекреационного потенциала республики является стратегическим и перспективным в части развития внутреннего и въездного туризма и нужны качественные туристические программы, которые будут заинтересовывать людей посетить горную часть Адыгеи и обеспечат популярность этого маршрута.

По словам врио главы республики Мурата Кумпилова, республика активно работает над созданием качественного турпродукта, участвует в международных выставках, развивает активные виды отдыха в горах, развивает событийный и этно-туризм.

"При поддержке Ростуризма, мы создаем условия для повышения качества турпродукта, притока инвестиции в туротрасль. В результате для размещения гостей создано более 6 тысяч мест в домах отдыха и гостиницах. В высокий турсезон население с учетом туристов практически удваивается. Так, турпоток в Адыгею в 2016 году вырос и составил 420 тысяч туристов", — сказал Кумпилов.

По данным пресс-службы за последние годы в создание инфраструктуры в горной части республики вложено порядка 4 миллиардов рублей. Газифицированы самые отдаленные населенные пункты региона. В этом году по программе развития внутреннего и въездного туризма на создание инфраструктуры в горной местности будет направлено до 400 миллиона рублей.

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