Глава Тверской области поднялся на 21 место в рейтинге губернаторов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя улучшил свои позиции и поднялся на 21 позицию в рейтинге информационно-аналитической системы "Медиалогия" среди глав регионов в сфере ЖКХ и занял 11-е место, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По итогам марта Игорь Руденя поднялся на 21 позицию и это стало одним из самых заметных перемещений в рейтинге. Ключевым событием, повлиявшим на растущий рейтинг Рудени, стало решение об увеличении финансирования программы газификации в Тверской области на 128 миллионов рублей в текущем году", — цитирует пресс-служба результаты исследования.

В свою очередь эксперты отмечают, что с приходом в регион в 2016 году нового губернатора, подходы власти к управлению отраслью ЖКХ качественно изменились в лучшую сторону, в частности были достигнуты важные решения по программе газификации области.

"По газификации мы должны идти опережающими темпами. Наличие газа на территории — это инвесторы, качество жизни, возможность дополнительно развивать жилищное и производственное строительство", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

Глава комитета по транспорту и ЖКХ заксобрания Тверской области Станислав Петрушенко также отмечает, что одним из самых главных достижений губернатора за это время стало возобновление программы газификации Тверской области, о котором Рудене удалось договориться с "Газпромом".

По информации депутата, дополнительные средства направят на строительство и проектирование 24 объектов сразу в девяти районах Тверской области. Это позволит подвести голубое топливо более чем к 3,9 тысяч домам, где проживают почти 9,5 тысяч человек, к восьми школам и восьми детским садам, 11 домам культуры, семи фельдшерско-акушерским пунктам, офису врача общей практики и другим социальным объектам.

"Игорь Руденя обозначил жесткие требования к эффективности работы компаний жилищно-коммунального комплекса, в том числе, к их финансовой дисциплине, а также к неукоснительному выполнению инвестиционных обязательств. Достаточно вспомнить ситуацию с газовыми долгами компании "Тверская генерация" и последующее решение губернатора перевести ее под управление региональной власти", — цитирует пресс-служба слова Петрушенко.

Он добавил, что позиция губернатора в отношении планов по реорганизации системы управления предприятиями ЖКХ Тверской области оказалась продуктивной и результативной.

Мартовский рейтинг губернаторов в сфере ЖКХ построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 40,6 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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