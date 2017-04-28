В России более семи тысяч детей изъяли из семей в 2016 году

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правоохранители совместно с органами опеки изъяли 7,5 тысячи детей из семей в России, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД России Елена Новосельцева.

"Изъятых из семьи детей — 7,5 тысячи за прошлый год", — сказала Новосельцева.

Она рассказала, что это число составляют преимущественно маленькие дети. Кроме того, по ее словам, число преступлений, совершаемых родителями в отношении детей, увеличивается почти каждый год, в то время как подростковая преступность уменьшается.