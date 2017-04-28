Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в праздники

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Предстоящие длинные выходные порадуют жителей Москвы сухой и теплой погодой, воздух прогреется до +21 градуса, сообщили в погодном центре "Фобос".

"В субботу атмосферный фронт будет уходить на север и столица окажется в теплом секторе циклонического вихря. Ночью облачно с прояснениями, местами еще возможны небольшие дожди и +6… +8 градусов в Москве, +4… +9 градусов по области. Днем переменная облачность, без осадков 19-21 градус тепла в Москве и +17… +22 по области. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, днем порывистый", — сказал специалист центра.

В воскресенье над столицей начнет укреплять свои позиции антициклон, поэтому ожидается переменная облачность без осадков. В мегаполисе +8… +10 градусов ночью, по области от +6 до +11 градусов. Днем +20… +22 градуса тепла в столице и 18-23 градусов в Подмосковье. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. В праздничный день над регионом сохранится господство антициклона. Переменная облачность и без осадков, ночью +9… +11 градусов, в дневные часы ожидается 18-20 градусов тепла.

"В первый рабочий день на погоду в регионе окажет влияние атмосферный фронт с северо-запада. Днем станет больше облаков, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура понизится, но несильно: +9… +11 градусов ночью и 18-20 градус тепла в дневные часы", — отметили в "Фобосе".