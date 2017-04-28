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Общество

Володин назвал сроки проведения слушаний по законопроекту о пятиэтажках

12:1528.04.2017
(обновлено: 12:17 28.04.2017)
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© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фотоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Слушания по доработке законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы и сносе пятиэтажек пройдут в Госдуме во второй половине мая с участием представителей общественности, депутатов городского и муниципального уровней и экспертов, сообщил в пятницу спикер ГД Вячеслав Володин.

Замена пятиэтажек на высотные дома. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Москвичам пообещали переезд в пределах района при реновации пятиэтажек
Госдума в середине апреля приняла в первом чтении законопроект по регулированию вопросов порядка сноса ветхих пятиэтажек в Москве и переселению москвичей в новые жилые дома.

"У нас будут где-то во второй половине мая слушания по данному вопросу. Мы предлагаем пригласить представителей общественности, депутатов, как городского уровня, так и муниципального уровня города Москвы, пригласим экспертов и будем эти вопросы обсуждать", — сказал он на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств при председателе ГД.

Володин также подчеркнул, что при доработке законопроекта о реновации жилья права москвичей будут максимально учтены и защищены. "При доработке законопроекта о реновации в Москве ко второму чтению будем исходить из необходимости максимально полного учета мнения горожан и постараемся в законе через нормы прямого действия закрепить все вопросы, связанные с правами граждан", — сказал он.

"Поддержка закона будет зависеть от того, насколько в законе во втором чтении будут защищены права москвичей, и насколько мы через нормы прямого действия сможем все это в законе отразить", — отметил спикер ГД.

Власти Москвы готовят крупномасштабную программу реновации столичного жилфонда. В программу сноса предполагается включить в первую очередь пятиэтажные "хрущевки" — 25 миллионов квадратных метров (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек.

По словам Собянина, при реализации программы права никого из москвичей не будут ущемлены, а полученные ими квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. По словам Собянина, закон о расселении пятиэтажек будет доработан с учетом мнения горожан, главными принципами будут защита прав граждан и справедливость.

Снос жилого пятиэтажного дома на улице Народного ополчения в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Шевелев
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Жителям сносимых пятиэтажек могут предоставить новые квартиры с отделкой
Мэр Москвы также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся жителям сносимых домов. Кроме того, столичный градоначальник предлагает зафиксировать в законе право жителей отказаться от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья, предусмотреть право собственников нежилых помещений выбирать между предоставлением равнозначного помещения или денежной компенсации, а также право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

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