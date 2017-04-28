В московском метро по ошибке включили сигнал воздушной тревоги

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В московском метрополитене ошибочно прозвучали оповещения о воздушной тревоге. Как пояснил РИА Новости представитель подземки, при настройке аудиосообщений произошел кратковременный технический сбой.

Ранее в социальных сетях москвичи начали сообщать о том, что в метрополитене на эскалаторах звучат оповещения о воздушной тревоге и предупреждения, что все эскалаторы работают только на спуск.

Очевидцы рассказывают, что в метро объявлено о воздушной тревоге (!) в городе…https://t.co/7W1LSjCUeN — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 28 апреля 2017 г.

​

В метро Москвы по громкой связи объявили о тревоге — Ирина Ванькова (@wenepjosaq) 28 апреля 2017 г.