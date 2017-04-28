"Единая Россия" направила в регионы лозунги к Первомаю

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В "Единой России" подтвердили, что партия направила в региональные отделения варианты лозунгов к шествиям, приуроченным к Первому мая, и отметили, что в этом нет ничего "сенсационного", это обычная практика, при этом регионы могут использовать свои лозунги.

Ранее "Дождь" сообщил, что руководство "Единой России" разослало в регионы лозунги к первомайским шествиям. Среди таковых, в том числе, "На Дальнем Востоке хочу я гектар! Возьму и поеду, пока не так стар!", "Честному – хвала, коррупционеру – тюрьма!" и прочие, сообщал "Дождь".

"Да, такие лозунги есть, и они были отправлены в регионы. В этом нет никакой сенсации, традиционно готовятся лозунги на первомайскую демонстрацию. Региональные отделения могут использовать их или свои", — сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.