Власти заявили о снижении числа нарушений охраны труда за год

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Количество нарушений по охране труда с января по март текущего года на 20% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает пресс-служба Роструда.

По данным ведомства, в 2016 году было выявлено свыше 478 тысяч нарушений трудового законодательства, из них 72 тысячи по вопросам охраны труда. Как отмечается, по сравнению с 2015 годом этот показатель значительно снизился. Так, в 2015 году инспекторы зафиксировали 101,6 тысячи нарушений требований охраны труда.

"В 2017 году тенденция к снижению нарушений по охране труда сохраняется. В период с января по март текущего года число выявленных нарушений на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что наибольшее число нарушений встречается в таких отраслях, как обрабатывающее производство, строительство и сельское хозяйство.