В Москве вручили премию Александра Солженицына

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В столице состоялось вручение литературной премии Александра Солженицына. Награду присудили главному редактору журнала "Наше наследие" Владимиру Енишерлову, сообщает mos.ru.

"От всей души вас поздравляю. Желаю творческого долголетия, чтобы ваша аудитория расширялась и пополнялась за счет тех, кто по-настоящему понимает и ценит то наследие, которое представлено на страницах этого замечательного издания", — поздравил Енишерлова министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

В этом году премии исполняется 20 лет. Этой награды удостаивались многие писатели, критики, литературоведы, философы, режиссеры и артисты.