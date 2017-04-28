Опрос: почти 80% россиян продолжили бы работать, даже не нуждаясь в деньгах

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Большинство россиян удовлетворены своей работой, при этом 79% продолжили бы трудиться, даже имея достаточно денег для безбедной жизни, примерно пятая доля опрошенных предпочли бы в этом случае уволиться и больше не работать, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня труда.
Положительными сторонами своей работы участники опроса чаще всего называли общение с людьми (20%), занятие любимым делом (19%) и размер оклада (13%). Почти каждый десятый респондент доволен графиком (9%) и считает свою работу интересной (8%). Кроме того 7% опрошенных ответили, что им нравится коллектив, столько же отметили возможность помогать людям.
"Более трех четвертей работников (79%) продолжили бы трудиться, даже будь у них возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь, и в том числе 60% остались бы на прежнем месте, 19% — сменили работодателя. Только 19% выбрали бы иной вариант – уволиться и больше никогда не работать", — отмечают социологи.
Также среди поводов для недовольства работой 12% респондентов назвали начальство и коллектив, 10% сказали, что их труд вредит здоровью. "Этический императив труда, диктуемый "протестантской этикой", большинству россиян не очень близок. …Мотивация большинства наших сограждан к труду сугубо рациональна и не подкреплена на ценностном уровне. Поговорка "от трудов праведных не наживёшь палат каменных" остаётся актуальной установкой", — отметила представитель ВЦИОМ Юлия Баскакова. Эксперт полагает, что труд воспринимается как средство заработка и выживания, но не процветания, а самореализация – вторична.