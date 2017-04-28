Опрос: почти 80% россиян продолжили бы работать, даже не нуждаясь в деньгах

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Большинство россиян удовлетворены своей работой, при этом 79% продолжили бы трудиться, даже имея достаточно денег для безбедной жизни, примерно пятая доля опрошенных предпочли бы в этом случае уволиться и больше не работать, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня труда.

"Уровень удовлетворенности работой среди трудящихся граждан крайне высок – 86% (даже среди респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением эта доля составляет 79%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27-28 марта среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Положительными сторонами своей работы участники опроса чаще всего называли общение с людьми (20%), занятие любимым делом (19%) и размер оклада (13%). Почти каждый десятый респондент доволен графиком (9%) и считает свою работу интересной (8%). Кроме того 7% опрошенных ответили, что им нравится коллектив, столько же отметили возможность помогать людям.

"Более трех четвертей работников (79%) продолжили бы трудиться, даже будь у них возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь, и в том числе 60% остались бы на прежнем месте, 19% — сменили работодателя. Только 19% выбрали бы иной вариант – уволиться и больше никогда не работать", — отмечают социологи.

Неудовлетворенность работой у респондентов чаще всего вызывает низкая зарплата: 39% тех, кого работа не устраивает, указали в качестве причины именно маленький размер оплаты труда, в целом среди всех участников опроса этот фактор указали 12% опрошенных. Более половины (61%) опрошенных уверены, что большее усердие работника своих обязанностей не приведет к желанному росту зарплаты. Это мнение разделяют прежде всего люди с низким достатком (80%), женщины (68%) и представители старших возрастных групп (72% респондентов 45-59 лет и 84% в группе старше 60 лет).

Также среди поводов для недовольства работой 12% респондентов назвали начальство и коллектив, 10% сказали, что их труд вредит здоровью. "Этический императив труда, диктуемый "протестантской этикой", большинству россиян не очень близок. …Мотивация большинства наших сограждан к труду сугубо рациональна и не подкреплена на ценностном уровне. Поговорка "от трудов праведных не наживёшь палат каменных" остаётся актуальной установкой", — отметила представитель ВЦИОМ Юлия Баскакова. Эксперт полагает, что труд воспринимается как средство заработка и выживания, но не процветания, а самореализация – вторична.