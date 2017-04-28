Исторический музей впервые за 30 лет откроет вход на Красной площади

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Государственный исторический музей 1 июня впервые за 30 лет откроет для посетителей парадный вход со стороны Красной площади, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Архитектурно-художественный проект музея предусматривал, что посетитель, открыв тяжелые дубовые двери, сразу попадает в парадные сени, а далее следует в экспозиционные залы", — рассказали порталу в пресс-службе музея.

Как отмечается, посетители смогут попасть в музей через парадный вход так же, как в него входили августейшие особы, члены императорской фамилии и другие почетные гости. Так происходило до комплексной реставрации 1986-1997 годов, после которой был открыт вход со стороны Воскресенского проезда.

Как рассказали в пресс-службе, открытие входа на Красной площади приурочено к 145-летию музея. Сообщается также, что пройти в здание музея через этот вход можно будет до конца лета.

По данным портала, Исторический музей с 1 июня и до конца лета будет работать без выходных. В любой день можно будет посетить выставки его главного здания, а также экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года.