СМИ: МВД готовит законопроект, позволяющий нелегалам избежать депортации

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МВД России готовит законопроект, который позволит смягчить миграционную политику в России и даст возможность государству сэкономить на депортации: согласно проекту новых правил, в случае незначительных правонарушений мигранты смогут избежать депортации, самостоятельно купить билет и добровольно уехать из страны под надзором полиции, сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова председателя комиссии СПЧ по миграционной политике Евгения Боброва.

"Суть этой процедуры заключается в том, что иностранный гражданин, совершивший незначительное административное правонарушение, не депортируется, а покупает билет в присутствии сотрудников полиции и уезжает на родину. Если нарушитель отправляется на поезде, полицейские проследят, что он сел в вагон. Когда иностранец пересечет границу, данные об этом поступят в миграционные органы МВД. С авиаперелетом еще проще — полицейским достаточно проводить иностранца до самолета", — пишет газета, ссылаясь на Боброва.

По словам правозащитника, эта мера предпочтительнее депортации: мигрантам не нужно сидеть в спецучреждении для временного содержания иностранцев (СУВСИГ), где порядки "практически тюремные, а ждать выдворения некоторым приходится неделями". Кроме того, согласно проекту новых правил, срок запрета на въезд в Россию будет короче. Как полагает Бобров, государство в этом случае также выигрывает, так как не тратит дополнительные деньги на выдворение мигрантов.

"Это общая линия на гуманизацию миграционной политики. Если их выдворять, это обходится до 40 тысяч рублей на каждого. Можно ограничиться более мягкими мерами. Незачем их держать в СУВСИГах, пусть лучше работают и платят штрафы в бюджет, чем будут там бездельничать, и еще бюджет будет за это платить. Они же там работать не вправе", — приводит газета слова Боброва.

Тем не менее, как считает правозащитник, гуманизация миграционной политики продиктована в первую очередь соображениями экономии, учитывается и другое обстоятельство — ликвидация ФМС с передачей ее функций в МВД, которая произошла в прошлом году.

"Деньги, заложенные в бюджете ФМС на выдворение иностранных граждан, не перешли в ходе реорганизации в бюджет МВД. В конце прошлого года МВД, у которого тогда ситуация была критическая, было вынуждено влезть в бюджет 2017 года. И в прошлом году МВД и суды прислушались к нашим рекомендациям выдворять только тех, кто совершил грубое или неоднократное нарушение. Они согласились с предложениями, что выдворять надо тех, кто реально мешает и кто здесь не нужен, а по всем остальным ограничиваться другими мерами", — сказал Бобров.