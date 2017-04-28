В России вступил в силу закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости/Прайм. Вступил в силу федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой, который введен на всей территории РФ, но будет действовать только в отношении новых договоров обязательной "автогражданки", заключенных после 28 апреля 2017 года.
Этот закон должен помочь российским страховщикам победить недобросовестных автоюристов, чья чрезмерная активность является причиной высокой убыточности ОСАГО в ряде российских регионов. Автоюристы отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), из-за активной деятельности недобросовестных посредников-автоюристов отрасль уже потеряла около 50 миллиардов рублей.
Детали
Новый закон определяет случаи, когда возмещение может выплачиваться потерпевшему в денежной форме. Так, возмещение деньгами можно получить в случае смерти потерпевшего, ущерба здоровью высокой или средней тяжести, полного уничтожения автомобиля, если стоимость ремонта оказывается больше суммы страхового возмещения (400 тысяч рублей), а также если потерпевший является инвалидом 1 или 2 группы.
Восстановительный ремонт может осуществляться на станциях технического обслуживания (СТО), которые включены в реестр страховщика, а также на станциях, которые выберет сам автовладелец, но с разрешения страховой компании.
Законом установлен запрет на использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть определено соглашением страховщика и потерпевшего. Расчет суммы возмещения при "натуральном" ОСАГО производится без учета износа автомобиля и деталей.
Продолжительность ремонта — не более 30 дней со дня предоставления автомобиля на СТО. При нарушении этих сроков страховщик за каждый день просрочки должен уплатить потерпевшему неустойку в размере 0,5% суммы страхового возмещения.
При неоднократном нарушении страховщиком обязательств по восстановительному ремонту Банк России вправе запретить ему осуществлять возмещение в натуральной форме на срок до одного года. В таком случае страховщик должен будет осуществлять выплаты в денежной форме.