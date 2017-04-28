Ребенок прокатился по улицам Новороссийска на тонированной "шестерке"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором мальчик 10-12 лет разъезжает по улицам Новороссийска на зеленой "шестерке".

По информации местного новостного портала "Наша газета", юный водитель был замечен на улице Сипягина. Многие пользователи обратили внимание на плачевное техническое состояние машины — в частности, у нее отсутствовали фары.

"Рядом с мальчиком на сидении никого не было, пассажиров сзади из-за тонированных стекол машины, к сожалению, было не видно. Скорей всего, малец оказался за рулем впервые", — рассказал один из очевидцев.

Имя юного автолюбителя местным СМИ узнать не удалось.