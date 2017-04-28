Судьбоносным в жизни Кристины стало увлечение фотографией. Позже Кристина поступила на курсы фотографии в Волгограде, во время обучения на которых ее работы впервые были опубликованы местной газетой.

Вдохновленная первыми успехами, Кристина устроилась работать фотокорреспондентом в «Комсомольскую правду». А потом – переезд в столицу, где на первом же месте работы Кристина успешно переквалифицировалась на видеооператора. Не забросив, скажем сразу, и фотографию.