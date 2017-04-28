К девушкам-фотографам журналистское сообщество уже привыкло. Телеоператор – следующая ступень. Таскать тяжелую аппаратуру, выезжать на опасные темы… Некоторые телеканалы до сих пор не готовы брать на работу девушек-операторов. Но они уже появились. И успешно работают.
Вот, например, Кристина Зайцева.
Судьбоносным в жизни Кристины стало увлечение фотографией. Позже Кристина поступила на курсы фотографии в Волгограде, во время обучения на которых ее работы впервые были опубликованы местной газетой.
Вдохновленная первыми успехами, Кристина устроилась работать фотокорреспондентом в «Комсомольскую правду». А потом – переезд в столицу, где на первом же месте работы Кристина успешно переквалифицировалась на видеооператора. Не забросив, скажем сразу, и фотографию.
Я себя отношу к немногим счастливчикам, которым их работа по душе. Я люблю свою работу за динамику, общение с людьми, с которыми я вряд ли в обычной жизни познакомилась бы, и за возможность положительно повлиять на судьбы или события после наших репортажей.
Семья и друзья Кристины не думали, что ее хобби перерастет в профессию. Однокурсники не поверили своим глазам, когда ее фотографии стали появляться в изданиях. Но теперь все они стараются не пропускать репортажей Кристины в эфире, радуются и гордятся, когда в конце репортажей объявляют ее имя и фамилию.
Работаю наравне с операторами-мужчинами, – рассказывает Зайцева. – Не боюсь ни сложностей, ни командировок. Жутко несправедливо, что пока не все готовы брать девушек на работу. Однако почти каждый день на съемках я то и дело слышу удивленное: девушка? оператор? Вот такая реакция меня неизменно радует!
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