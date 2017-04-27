"Эхо Москвы" приостановило сотрудничество с Веллером после скандала в эфире

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Эхо Москвы" приостанавливает сотрудничество с писателем Михаилом Веллером, который в эфире кинул в ведущую радиостанции Ольгу Бычкову кружкой, на "Эхе" от писателя ждут публичных извинений, после чего сотрудничество может быть продолжено, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Веллер разбушевался. Пострадали микрофон (один), чашка (одна) и вода (в объёме одной чашки). pic.twitter.com/UX6GHsBgls — La Russie parle (@Russia_calls) 27 апреля 2017 г.

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В эфире программы "Особое мнение" на радиостанции, запись которой появилась в интернете, Веллеру не понравилось, что Бычкова периодически вставляла реплики и перебивала его, писатель вырвал из стола микрофон и кинул в ведущую кружку с водой, нелицеприятно высказавшись при этом, после чего покинул студию.

"Решение очень простое — до тех пор, пока Михаил Веллер не принесет извинения Ольге Бычковой в эфире, его на "Эхе" не будет. Мы приостанавливаем сотрудничество с Михаилом Иосифовичем", — сказал Венедиктов в эфире "Эха".

Главред уточнил, что пока извинения не будут принесены, Веллер не будет ни свою программу вести на "Эхе Москвы", "ни гостем не будет". Он также принес извинения радиослушателям.

Комментарий Веллера РИА Новости пока получить не удалось.