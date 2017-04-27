Песков ответил на вопрос об участии Путина в акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 27 апр – РИА новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий пока не может сказать, будет ли глава государства Владимир Путин в этом году принимать участие в акции "Бессмертный полк".

"Пока не могу сказать", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. Путин участвовал в шествии "Бессмертного полка" в Москве в 2015 и 2016 годах.