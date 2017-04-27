Подготовка к первой репетиции парада Победы. Прямая трансляция

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Первая ночная репетиция парада Победы пройдет в центре Москвы. В связи с этим перекрыты два десятка столичных улиц. В репетиции, помимо прочего, задействуют новейшие танки и бронетехнику на платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг".